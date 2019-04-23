Идет обратный отсчет перед стартом европейского сезона "Формулы-1" - и начнется он заездом в одном из новейших Гран-при королевских гонок - Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, официальный сайт "Формулы-1" поделился 5 причинами, по которым и организаторы, и поклонники этого вида спорта обожают гонку в Баку.

1. Длинная, длинная прямая

На последней гонке в Китае был ровный участок в 1,2 километра, но это ничто по сравнению с тем, что может предложить Баку. С момента, когда водители возвращаются на дроссель, выходящий из 16-го поворота, до момента, когда они нажмут на тормоза для входа в первый поворот - это целых 2,2 километра прямой, когда нога давит на газ. Болиды здесь разгоняются до скорости выше 300 км/ч.

2. В Баку - самый узкий участок трассы из всех заездов в календаре

Вести свои болиды между стен до конца круга - это, может быть, и не самая сложная часть трека для пилотов, но есть сектор, где гонщикам придется буквально пролезать через игольное ушко. Три угла на поворотах 8, 9 и 10 проходят между городскими зданиями справа и стенами Старого города Ичеришехер слева. Это достаточно уникально: чтобы обвести трассу вокруг Старого города, ее пришлось серьезно сузить, и только потом трек становится привычно широким.

3. Гран-при Азербайджана заставляет инженеров серьезно задуматься

Итак, мы рассмотрели массивную прямую секцию и очень плотную последовательность углов, которые требуют совершенно разных вещей от машины. Добавьте к этому несколько поворотов на 90 градусов, и повороты на более высокой скорости перед выходом на длинную прямую, и вы поймете: в Бакинской городской трассе есть всего понемногу.

При длине более 6 км и 20 поворотах трасса является хорошим всесторонним испытанием автомобиля, а это означает, что инженерам приходится идти на сложный компромисс. Вы идете на установку с низким прижимным усилием, фокусируясь на высокой максимальной скорости и максимально используя поворот от 16 до 1, но проигрываете в других поворотах? Или вы увеличиваете угол наклона крыла и компенсируете время на многочисленных поворотах, но потенциально можете быть бесполезны на прямой?

Такие широкие требования со стороны трассы означают, что ни один болид для нее не идеален. Это открывает возможность догнать лидеров для некоторых команд. А для любителей непредсказуемости в Баку всегда есть, на что посмотреть. Кстати говоря ...

4. Гонки в Баку абсолютно непредсказуемы

Все три гонки в Баку обернулись сюрпризами на подиуме. Сама схема трассы подсказывает, насколько она серьезна и какие вызовы ставит. Первый заезд в столице Азербайджана был драматичным и интересным, а второй оказался гонкой сезона и был абсолютно непредсказуем.

Трасса в Баку не дает расслабиться и водителю Safety Car Бернду Мейландеру - он выезжал на трек несколько раз уже два года подряд.

5. Баку - это удивительный город

Дебютировав в календаре "Формулы-1 в 2016 году", Азербайджан - сделал гонку в Баку потрясающей городской трассой. Трек находится в самом центре города, проходя как через современные небоскребы, так и через древние постройки. Педдок расположен прямо перед захватывающим дух Домом правительства, а затем трасса направляет гонщиков в Старый город, прежде чем спуститься обратно к набережной - столица Азербайджана находится на Каспийском море.

На горизонте возвышаются внушительные Башни огня (Flame Towers), которые освещаются ночью. В городе есть явное влияние со стороны Европы, включая культуру кафе, которые намекают на то, почему Баку является "Парижем Востока".

А. Гасымлы