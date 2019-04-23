В поселке Мардакян Хазарского района Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован по адресу: улица Сергея Есенина, 36а.

В результате пожара, который произошел в небольшом доме, погиб Мамедов Гурбан Мамедтаги оглу 1961 года рождения.

Его обгоревшее тело было найдено спасателями.

Причины пожара устанавливаются.