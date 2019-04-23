Страшный пожар в Баку, мужчина сгорел заживо
23 апреля 2019 09:52 604
В поселке Мардакян Хазарского района Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован по адресу: улица Сергея Есенина, 36а.
В результате пожара, который произошел в небольшом доме, погиб Мамедов Гурбан Мамедтаги оглу 1961 года рождения.
Его обгоревшее тело было найдено спасателями.
Причины пожара устанавливаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22 апреля 22:48 4 803
Ксения Собчак в Габале - ФОТО
-
22 Апр. 16:49 9 544
-
22 Апр. 14:11 9 369
-
22 Апр. 18:13 7 565
-
22 Апр. 17:23 6 128
-
22 Апр. 11:19 5 975