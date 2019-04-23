В Азербайджане пройдет приемный экзамен
23 апреля 2019 11:33 215
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 28 апреля проведет первый тур приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прежних лет, а также приемный экзамен в вузы по V группе и в колледжи на базе полного (11 лет) среднего образования. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.
Выпускники прежних лет, желающие участвовать в приемном экзамене по I, II, III и IV группам специальностей, обязательно должны принять участие в первом туре приемного экзамена 28 апреля. В обратном случае они не будут допущены ко второму туру.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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