В Баку пропала девушка
23 апреля 2019 11:51 120
В Баку уже шесть дней, как без вести пропала 19-летняя девушка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, проживающая в Ясамальском районе Гамидова Фатима Эльбрус гызы (2000 г.р.) вышла из дома 17 апреля в 11:00, и больше не возвращалась.
По факту в 29 отделе полиции района ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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