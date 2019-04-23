В Баку уже шесть дней, как без вести пропала 19-летняя девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, проживающая в Ясамальском районе Гамидова Фатима Эльбрус гызы (2000 г.р.) вышла из дома 17 апреля в 11:00, и больше не возвращалась.

По факту в 29 отделе полиции района ведется расследование.