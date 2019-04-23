В Азербайджане предложили повысить лимит на газ и свет
23 апреля 2019 13:06 940
На проходящем сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса было предложено увеличить лимит потребления газа и электроэнергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, выступивший с таким предложением депутат Фазиль Мустафа отметил, что такие предложения поступают от граждан: "Я предлагаю лимиты потребления газа и электроэнергии увеличить в два раза. Очень многие люди, которые живут в частных домах, не имеют возможности оплачивать высокую задолженность за свет и газ. Огтай муаллим, я прошу, вынесите этот вопрос на обсуждение и, согласовав с высшими органами, добейтесь его решения".
Депутаты Ганира Пашаева и Таир Керимли поддержали предложение коллеги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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