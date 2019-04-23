Найдено тело военнослужащего, пропавшего в результате схода лавины в Дашкесанском районе Азербайджана.

Как сообщили ONA в МЧС, в начале марта двое военнослужащих Министерства обороны Азербайджана пропали в результате схода лавины в Дашкесанском районе, передает Day.Az.

В результате проведенных спасателями Службы спасения особого риска МЧС мероприятий сегодня утром было найдено тело второго военнослужащего - солдата Мамедова Фаруха Фарман оглу.