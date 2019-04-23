В Азербайджане найдено тело военнослужащего, пропавшего при сходе лавины
23 апреля 2019 13:27 196
Найдено тело военнослужащего, пропавшего в результате схода лавины в Дашкесанском районе Азербайджана.
Как сообщили ONA в МЧС, в начале марта двое военнослужащих Министерства обороны Азербайджана пропали в результате схода лавины в Дашкесанском районе, передает Day.Az.
В результате проведенных спасателями Службы спасения особого риска МЧС мероприятий сегодня утром было найдено тело второго военнослужащего - солдата Мамедова Фаруха Фарман оглу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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