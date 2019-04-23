Добровольное участие молодежи в центрах DOST сыграет важную роль в деятельности этих центров. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Волонтеров, поддерживающих программу Gənc DOST, подготовят в качестве "социального агента", "социального работника", и они будут приняты на работу в новые открывающиеся центры.

Об этом в интервью представителям СМИ заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что DOST-центры в режиме "единого окна" обеспечат доступ граждан к оперативным, удобным и прозрачным услугам в области труда, защиты и социального обеспечения. Гражданами, которые обращаются в центры "DOST", будут в основном люди, нуждающиеся в особой социальной защите.

Добровольцы DOST будут координировать их, информировать об услугах, процедурах, правилах, при необходимости оказывать помощь в заполнении заявлений и анкет.

Бабаев сказал, что среди волонтеров в центрах DOST есть представители молодежи, окончившие вузы по специальности "социальный работник".

Наряду с волонтерской деятельностью в центрах у них также будет возможность набрать опыт по специальности.