В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, министерством транспорта, связи и высоких технологий приняты все необходимые меры для обеспечения соревнований телекоммуникационными услугами. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В соответствии с потребностями операционной компании Baku City Circuit выделены волоконно-оптические линии связи в нужном количестве и направлениях, а также телефонная линия с доступом к международным звонкам.

Кроме того, предприняты необходимые меры по охране кабельно-канализационных сооружений на улицах и проспектах, через которые проходит гоночная трасса.

В то же время, проделана соответствующая работа по обеспечению устойчивым и высокоскоростным интернетом.

Для надежного обеспечения услуг радиосвязи и ТВ- вещания выделены оптические кабели с высокими параметрами, а также около 500 номиналов радиочастот, что позволит обеспечить бесперебойную работу используемых в ходе соревнований радиоэлектронных средств, телевизионных и FM-программ.