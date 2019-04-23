Сегодня на повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был вынесен вопрос об избрании новых членов в Вещательный совет Общественной телерадиовещательной компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В вещательный совет были выдвинуты следующие кандидатуры: со стороны спортивных федераций - проректор Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта Юсиф Бабанлы и вице-президент Федерации галагапы Азербайджана (азербайджанская версия игры Го) Орхан Мухтаров, со стороны религиозных конфессий - первый зампред Управления мусульман Кавказа (УМК) Салман Мусаев, со стороны творческих организаций - секретарь Союза композиторов Земфира Гафарова.

После обсуждений кандидатур, указанные лица были утверждены.