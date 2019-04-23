В Азербайджане будет транслироваться новый телеканал
23 апреля 2019 17:58 370
Национальный совет по телерадиовещанию Азербайджана (НСТР) принял решение предоставить бессрочную лицензию Аналитическому и информационному центру REAL как общереспубликанскому новостному каналу.
Об этом, как передает Day.Az, во вторник сообщили Trend в Совете.
Отметим, что решение было принято на сегодняшнем заседании НСТР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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