Национальный совет по телерадиовещанию Азербайджана (НСТР) принял решение предоставить бессрочную лицензию Аналитическому и информационному центру REAL как общереспубликанскому новостному каналу.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сообщили Trend в Совете.

Отметим, что решение было принято на сегодняшнем заседании НСТР.