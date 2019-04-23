В Баку перекроют эти улицы
23 апреля 2019 17:59 211
Сегодня вечером на двух улицах в Баку будет ограничено автомобильное движение.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, речь идет об обновлении разметки дорожного полотна на улицах Кёкяб ханум Сафаралиевой и Диляры Алиевой. Об этом передает Day.Az.
Указанные работы продлятся с 23:00 до шести утра завтрашнего дня, и в этот период автомобильное движение на указанных улицах будет частично, либо полностью ограничено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:43 248
Новые назначения в руководстве ОТВ
17:40 177