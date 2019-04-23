С начала года, в Азербайджане проводится масштабная вакцинация домашних собак против бешенства.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства, за отчетный период были привиты 207850 собак, и в том числе, 377 бездомных животных, передает Day.Az. Ветеринарная служба последовательно продолжает вакцинацию. Иммунитет вырабатывается через 3-4 недели после прививки и действует затем месяцами.

Бешенство - опасное вирусное заболевание, приводящее к тяжелым повреждениям центральной нервной системы животных и людей, распространяется в основном животными. Инкубационный период заболевания обычно длиться от трех недель до трехмесяцев, реже, от восьми дней до трех лет.

Первичный (буйный) период заболевания животного длится от 12 часов до трех дней, сопровождается беспорядочным, нетипичным поведением. Животное становится беспокойным, пугается звуков и прикосновений, а иногда, избыточно игривым. Период возбуждения сменяется агрессивностью. Дня 3-4 собака беззвучно атакует любое живое существо, кусает, заражая опасным вирусом, далее слабеет, постепенно впадает в состояние паралича и погибает.

Ветеринарная служба предупреждает граждан о необходимости ежегодной прививки домашних кошек и собак.