В Бакинском военном суде прошло очередное заседание по делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева, обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана

На заседании, прошедшем под председательством судьи Габиба Гасанова, были опрошены свидетели и гражданские истцы, сообщает во вторник Trend.

Сотрудники министерства по налогам Гошгар Бадирханов и Хаял Ахмедов, выступившие в качестве гражданских истцов, подтвердили свой иск и сообщили, что в результате уклонения от уплаты налогов Гусейн Абдуллаев недоплатил в государственный бюджет 23 миллиона 689 тысяч манатов.

По их показаниям, бывший депутат в период с 2011 по 2014 годы намеренно снизил в отчетности число сезонных рабочих OOO "Kenan S" и таким образом вместе с матерью сокрыл от налогообложения значительные суммы от выплаченной заработной платы.

Было также установлено, что Гусейн Абдуллаев вместе с матерью Зейнаб Абдуллаевой в период с 2011 по 2017 годы умышленно представили в налоговые органы декларации, в которых площадь земельного участка OOO Araz-SA, была указана гораздо меньше настоящей, в результате чего, государство недополучило земельный налог в размере 171,5 тысячи манатов.

Следующее заседание суда назначено на 25 апреля.