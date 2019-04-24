В Азербайджане рухнул мост, сели снесли часть дороги - ВИДЕО
24 апреля 2019 07:07 416
На дороге Джалилабад-Ярдымлы рухнул мост.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, интенсивные осадки на территории страны привели к последствиям в южном регионе. Уровень воды в реке Нио резко вырос. В результате мост на автомобильной дороге Джалилабад-Ярдымлы пришел в аварийное состояние. Движение транспорта на магистрали, которая соединяет два района, осложнилось. Сели снесли часть автомобильной дороги.
В районной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что мосты, пришедшие в аварийное состояние, уже осмотрены. После снижения уровня воды в реках будут начат восстановительные работы.
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