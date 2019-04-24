УЕФА приветствовал решение властей Азербайджана внести поправки в электронную визовую систему (https://evisa.gov.az/ru), которая ранее требовала от заявителей подтверждение отсутствия ВИЧ и гепатита, сообщает официальный сайт УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Таким образом хозяева финала Лиги Европы УЕФА отреагировали на запрос европейского футбольного союза от имени болельщиков", - отмечается в заявлении федерации.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги Европы УЕФА в 2019 году в Бакинском олимпийском стадионе.