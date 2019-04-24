Врач рассказала о состоянии, покусанного собакой четырехлетнего Гусейна
У четырехлетнего Гусейна Мамишева, покусанного бродячей собакой, нет признаков бешенства. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Махаббата Джафарова, работающего в Центра клинической медицины.
По его словам, состояние мальчика нормальное, делается все необходимое для скорейшего его выздоровления. "Была серьезная рана на лице. Проведена операция и участок восстановлен. Через некоторое время лечение Гусейна продолжат в Детской больнице инфекционных заболеваний. Решение о продолжении лечения в течение трех или шести месяцев примут инфекционисты", - сказал Джафаров.
Он добавил, что инъекции сыворотки против бешенства продолжаются. "Должно пройти 40 дней - "критический" период для таких случаев. Все это время ребенку будут вводить сыворотку. Обязательно нужно продолжать лечение по определенной схеме", - сказал он.
Врач также сказал, что планируется отпустить ребенка домой на выходные.
Напомним, что Гусейн Мамишев, играя во дворе своего дома в поселке Сулутепе, подвергся нападению бродячей собаки, которая сильно покусала его в области щеки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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