В этой части Баку будут перебои с водой
24 апреля 2019 10:14 807
Сегодня в течение дня вода на территориях вблизи парка Ататюрка в Наримановском районе Баку будет подаваться с перебоями. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Это связано с работами по реконструкции парка, в рамках которых также проводятся новые водопроводные линии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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