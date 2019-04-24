Сегодня в течение дня вода на территориях вблизи парка Ататюрка в Наримановском районе Баку будет подаваться с перебоями. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Это связано с работами по реконструкции парка, в рамках которых также проводятся новые водопроводные линии.