В связи с началом Гран-при Азербайджана Формула -1 с сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрыт, начиная от Площади "Азнефть" до Бакинского морского вокзала.

Об этом, как передает Day.Az, в среду сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Завотделом отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу-1.

По словам Арпадараи, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.

"Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля", - отметила Арпадараи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формула 1 состоится в Баку 26-28 апреля текущего года. Гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран-при, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.