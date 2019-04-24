В Баку ограничили вход на бульвар
В связи с началом Гран-при Азербайджана Формула -1 с сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрыт, начиная от Площади "Азнефть" до Бакинского морского вокзала.
Об этом, как передает Day.Az, в среду сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.
Завотделом отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу-1.
По словам Арпадараи, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.
"Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля", - отметила Арпадараи.
Отметим, что Гран-при Азербайджана Формула 1 состоится в Баку 26-28 апреля текущего года. Гонки проводятся в Баку с 2016 года.
Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года
Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".
Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран-при, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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