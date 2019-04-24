В Азербайджан попытались ввезти крупную партию валюты - ФОТО
24 апреля 2019 10:26 392
На таможенном посту "Ханоба" Главного таможенного управления Азербайджана был произведен осмотр принадлежащего гражданину России автомобиля "Toyota Camry", Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
В багажнике автомобиля таможенники обнаружили три миллиона незадекларированных российских рублей.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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