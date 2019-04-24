На таможенном посту "Ханоба" Главного таможенного управления Азербайджана был произведен осмотр принадлежащего гражданину России автомобиля "Toyota Camry", Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

В багажнике автомобиля таможенники обнаружили три миллиона незадекларированных российских рублей.

По факту проводится расследование.