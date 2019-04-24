Ректора бакинского вуза заметили в автобусе - ФОТОФАКТ
24 апреля 2019 12:09 793
Ректор бакинского вуза добирается на работу на общественном транспорте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, речь идет о ректоре Западно-Каспийского университета Андрисе Лейтасе.
Его заметили в одном из бакинских автобусов. Распространенная в социальных сетях данная фотография стала предметом широких обсуждений.
Отметим, ректор Андрис Лейтас зачастую пользуется общественным транспортом
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