Ректор бакинского вуза добирается на работу на общественном транспорте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, речь идет о ректоре Западно-Каспийского университета Андрисе Лейтасе.



Его заметили в одном из бакинских автобусов. Распространенная в социальных сетях данная фотография стала предметом широких обсуждений.



Отметим, ректор Андрис Лейтас зачастую пользуется общественным транспортом