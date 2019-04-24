25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможна изморось. Подует юго-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 16-18 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана 25 апреля в основном будет без осадков. В некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Местами ожидается туман, подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем -15-20 градусов тепла. В горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.