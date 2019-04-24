Министерство образования направило в находящиеся в его подчинении общеобразовательные учреждения письмо в связи с Гран-При Азербайджана "Формула-1", которое пройдет в Баку 26-28 апреля.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в письме отмечается, с учетом того, что ряд улиц и проспектов закрыты из-за соревнований, необходимо принять соответствующие меры с целью обеспечения посещяемости учащихся на занятия и проинформировать родителей учеников об альтернативных дорогах.

Напомним, Гран-При "Формула-1" пройдет в Баку 26-28-апреля.