Минобразования обратилось к родителям школьников в связи с Формулой-1
24 апреля 2019 14:18 133
Министерство образования направило в находящиеся в его подчинении общеобразовательные учреждения письмо в связи с Гран-При Азербайджана "Формула-1", которое пройдет в Баку 26-28 апреля.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в письме отмечается, с учетом того, что ряд улиц и проспектов закрыты из-за соревнований, необходимо принять соответствующие меры с целью обеспечения посещяемости учащихся на занятия и проинформировать родителей учеников об альтернативных дорогах.
Напомним, Гран-При "Формула-1" пройдет в Баку 26-28-апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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