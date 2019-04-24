В ближайшие месяцы начнется реставрация Мардаканской крепости и мечети Туба-Шахи.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

По его словам, недавно Госслужба и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) подписали протокол о реставрации Мардаканской крепости и мечети Туба-Шахи. "В ближайшее время будет подготовлена документация проекта, а затем начнется реставрация этих исторических памятников. Работы будет осуществлять турецкое агентство под контролем Госслужбы", - сказал Гусейнов, отметив, что в процессе реставрации будут участвовать также местные специалисты.

Он подчеркнул, что тесное сотрудничество между двумя странами осуществляется и в области культуры. "Это первый проект TİKA по восстановлению исторических памятников в Азербайджане, и подписанное соглашение подразумевает продолжение данного сотрудничества", - сказал Гусейнов.

Отметим, что расположенная в поселке Мардакан крепость была построена в XII веке Ширваншахом Асхитаном I в честь блестящей победы над врагом. Мечеть Туба-Шахи датируется XV веком.