Распоряжение Президента Азербайджана "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" от 23 апреля 2019 года - очередной показатель того, что эти граждане окружены особым вниманием и заботой. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, распоряжение коснется более 9300 граждан.

Как говорится в сообщении минтруда, более 400 из них - это участники Второй мировой войны 1941-1945 годов, каждому из которых будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов. Остальные - вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участники блокады Ленинграда. Согласно распоряжению, каждый из них получит помощь в размере 500 манатов.

Распоряжением из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделено пять миллионов манатов.

Единовременная материальная помощь будет переведена на банковские счеты вышеуказанных лиц.