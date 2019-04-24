В Баку врачи провели уникальную операцию на ребенке - ФОТО
24 апреля 2019 15:51 85
В учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета был прооперирован ребенок с лишним пальцем на руке.
Как сообщили ONA в университете, 6-месячный ребенок страдал полидактилией, передает Day.Az.
По словам детского хирурга Вугара Мамедова, который провел эту операцию, полидактилия представляет собой наличие лишнего пальца: "У ребенка полидактилия была выражена в костном образовании. Мы провели операцию, чтобы удалить лишний палец. Получасовая операция прошла под общей анестезией".
Хирург отметил, что полидактилия не является редким заболеванием: "В последнее время этот диагноз ставится нередко. Проблема связана с вирусными заболеваниями и аномалиями в утробе матери".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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