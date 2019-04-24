Наконец-то, весна в Баку вступает в свои права. А значит, пришло время для пеших прогулок и для похода в горы - в Нагорный парк. В холодную или ветреную погоду в этой доминирующей над Бакинской бухтой точке города не прогуляешься. Зато в спокойную солнечную погоду - это настоящее наслаждение - чистый воздух, обилие зелени, близость неба...

Ну, о Нагорном парке мы расскажем в следующий раз, а сегодня поговорим о том, как удобнее всего попасть на шумящую соснами вершину, откуда открывается невероятная панорама Баку. Помимо бесконечно длинной лестницы, называемой в народе "гырх пилле", но на самом деле имеющей в три раза больше ступенек, имеется комфортный и интересный способ попасть в парк - это фуникулер.

До того, как в 1960 году фуникулер появился в Баку, такие рельсо-канатные подъемники уже существовали в Одессе, Киеве, Тбилиси, Сочи и Горьком. Инициатором создания фуникулера и в нашей столице был мэр Баку Алиш Лемберанский. Вагоны для него были изготовлены в Харькове по специальному заказу.

Ползущие по зеленому склону вагончики сразу полюбились бакинцам и пользовались большой популярностью. Но в начале 90-х годов бакинский фуникулер закрылся. Вернулся к жизни он после капитальной модернизации в 2012-м, после чего занял достойное место среди местных сооружений в стиле хайтек - мрамор, тонированное стекло, оригинальная подсветка.

Модернизированный фуникулер мало напоминает своего "предка". Кардинально изменился облик станций, которые прекрасно вписались в облик нового Баку. Были усилены технические параметры движущих частей конструкции, что обеспечило еще большую безопасность прогулки. Вагоны теперь управляются безопасной компьютерной системой, а использование современных технологий позволило ликвидировать шум от рельсов при движении. Кому приходилось ездить на старом фуникулере, наверняка, заметят, что у новых вагонов более мягкий ход, более мягкий старт, когда вас не встряхивает от неожиданного рывка.

А сами вагоны производства швейцарской фирмы CWA Constructions напоминают аквариумы, через стены и потолок которых можно беспрепятственно наблюдать за проплывающим мимо пейзажем.

Длина железнодорожных путей - 455 метров, вагон, вмещающий 28 пассажиров, движется со скоростью 3 метра в секунду. Путь, к сожалению, слишком короткий - всего 4 минуты, но и от этих нескольких минут подъема или спуска можно получить массу удовольствия. Особенно сейчас, когда к услугам бакинцев и гостей города комфортабельные вагоны.

В первые годы после реконструкции проезд на фуникулере был бесплатным. Теперь он составляет 1 манат с пассажира. Работает подъемник с 10:00 до 22:00, выходной - понедельник.

Фуникулер движется между станциями "Бахрам Гюр" и "Шехидлер Хиябаны".

Находящаяся напротив Приморского бульвара станция фуникулера называется так по названию известного бакинского фонтана-памятника "Бахрам Гюр". Установлен памятник в 1959 году по проекту заслуженного художника Азербайджана Горхмаза Суджаддинова. В середине сентября 2007 года памятник "Бахрам Гюр" был перемещен для реставрации в фонд Союза художников Азербайджана и через три месяца возвращен на прежнее место. Открытие отреставрированного фонтана и памятника состоялось 15 декабря 2007 года.

Верхняя станция фуникулера выходит на мемориальное кладбище - Аллею шехидов. Кроме того, прямо у павильона станции можно увидеть мемориал турецким солдатам, погибшим во время освобождения Баку от дашнаков и большевиков. Здесь же - памятник Герою Советского Союза, легендарному танкисту Ази Асланову.

Для справки нужно сказать о том, что на этой территории Нагорного парка, называвшегося ранее Английским парком, и в прежние времена располагалось кладбище. Здесь в годы Первой мировой были захоронены и английские солдаты, от чего, собственно, и пошло такое название. Так что все возвращается на круги своя. Сегодня через многие годы Нагорный парк снова стал местом упокоения и тишины. Это единственный парк города, где не звучит музыка, нет развлекательных аттракционов. Да и сами посетители подтягиваются и примолкают, когда покидают павильон станции фуникулера и оказываются перед лицом заключенной в мраморе героической памяти азербайджанского народа...

Но многие согласятся, что главная фишка Нагорного парка - это потрясающая панорама Баку, открывающаяся со смотровой площадки, где когда-то возвышался пьедестал памятника Кирову. Идти до нее от станции фуникулера пару минут.

От великолепной панорамы и открывающихся горизонтов захватывает дух. Баку как на ладони во всей своей красе, со своими невероятной новой архитектурой и Старым городом. И, конечно, море, наш синий Каспий, играющий солнечными бликами...

Одним словом, не тяните с прогулкой и отправляйтесь на фуникулер.

Лала Мамедова