Выпускники прошлых лет, в частности, желающие поступить по I, IV группе специальностей, должны участвовать в первом туре приемного экзамена, который пройдет 28 апреля.

Об этом в среду сказал эксклюзивно Trend пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде, передает Day.Az.

По его словам, если они не примут участие в этом экзамене, то не будут допущены ко второму туру приемного экзамена, а абитуриент, не принявший участие во втором туре, не допускается к выбору специальностей.

Как отметил пресс-секретарь ГЭЦ, приходя на экзамен, абитуриенты должны обязательно иметь при себе именно оригинал удостоверения личности и пропускной экзаменационный лист.

Ханларзаде добавил, что на экзамен важно прийти своевременно: "Экзамен начинается в 11:00, но важно прийти в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе, потому что за 15 минут до начала экзамена пропуск в здание заканчивается".

Пресс-секретарь добавил, что результаты абитуриентов, нарушивших правила, будут аннулированы: "На экзамен запрещено проносить конспект, мобильный телефон, дополнительные листы, тетрадь, блокнот. Абитуриенты, у которых будут найдены мобильные телефоны, незамедлительно будут удалены с экзамена. Их результаты аннулируются, более того, они не будут допущены ко второму туру".

Отметим, что 28 апреля ГЭЦ проведет первый тур приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, а также приемный экзамен в вузы по V группе и колледжи на полной (11 лет) средней базе образования.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.