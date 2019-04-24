В ближайший месяц 1200 семей вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях, будут обеспечены новым жильем в жилом массиве "Гобу парк-2". Об этом в среду сказал Trend председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, передает Day.Az.

Глава Госкомитета отметил, что уже составляется список семей: "В новом жилом комплексе осуществляются подготовительные работы по вселению жильцов. В первую очередь комитет планирует переселить семьи с тяжелыми условиями проживания. В настоящее время продолжается процесс переселения в новый жилой массив в Кюрдаханы".