Государственная дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с проведением Гран-При Азербайджана "Формула-1".

Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, в связи с проведением Гран-При Азербайджана "Формула-1" движение транспорта по автомобильным дорогам Бакинского городского кольца было ограничено. Также было изменено направление и ограничено движение на других дорогах, пересекающихся с улицами и проспектами, по которым будут следовать участники соревнования. На некоторых дорогах движение стало двусторонним, передает Day.Az.

Для предотвращения плотности транспортных средств на альтернативных дорогах, обеспечения безопасного движения водителей и пешеходов сотрудники Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку продолжают службу в усиленном режиме. В результате, на центральных улицах города не наблюдается плотность движения, беспрепятственный переход гражданами дорог обеспечивается сотрудниками дорожной полиции.

В час пик для предотвращения плотности транспортных средств, обеспечения безопасности пешеходов число сотрудников дорожно-патрульной службы увеличивается. С целью обеспечения безопасности водителей и пешеходов их просят соблюдать указания и рекомендации сотрудников дорожно-патрульной службы.