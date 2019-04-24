В связи с проведением "Гран-при Азербайджана SOCAR" Формулы 1 в Баку на улицах и проспектах, пересекающих маршрут соревнований, будет ограничено и изменено движение автомобилей.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство внутренних дел, на некоторых улицах организовано двустороннее движение.

Согласно сообщению, для предотвращения высокой плотности движения транспортных средств на альтернативных улицах, а также с целью безопасного передвижения водителей и пешеходов до мест назначения, сотрудники Управление государственной дорожной полиции ГУП города Баку продолжают работать в усиленном режиме.

В результате в центральной части города большую часть суток не наблюдается дорожных заторов, полиция обеспечивает беспрепятственный переход дорог пешеходами. Было увеличено число сотрудников дорожно-патрульной службы для предотвращения высокой плотности автомобильного движения и обеспечения безопасности пешеходов.

Отметим, что гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1, которые в этом году получили название "Гран-при Азербайджана SOCAR", пройдут в Баку 26-28 апреля.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года. Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба". Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран При, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.