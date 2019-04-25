В Азербайджане есть люди, чьи видеоролики, клипы и фильмы смотрят миллионы человек. Мнонгие из них пользуютс Youtube как платформой, где удобно и собрать огромную аудиторию, и заработать на ней.

А кто из азербайджанских звезд и блогеров зарабатывает на Youtube - и сколько? Day.Az предлагает список, составленный местным изданием redaktor.az.



Блогер Бахадур Сеидов зарабатывает на своем канале "Demədi Demə" порядка 700 долларов в месяц. Аудитория канала, по его же словам - 322 тысячи человек.



Не менее популярны в Youtube актеры проекта "Bu Şəhərdə". Генеральный продюсер и сценарист проекта Мушфиг Аббасов сообщил, что их канал, на который подписаны 209 677 человек, приносит в месяц порядка 100-300 долларов. "Сумма прыгает от месяца к месяцу", - добавил Аббасов.



Блогер Амрах Бабаев - у него более 245 тысяч подписчиков - сказал, что в месяц зарабатывает на своем канале в Youtube от 1000 до 1300 долларов. А еще сильнее удивила молодая певица Нахида Бабашлы. По ее собственным словам, клипы на Youtube приносят ей от 1500 до 4000 долларов в месяц.



Известный певец Талыб Тале отметил, что с денег, которые он зарабатывает уже два года на своем канале, "можно купить дом". У него порядка полумиллиона подписчиков. Конкретную сумму артист называть отказался.



Примерно так же отвечает и одна из самых популярных азербайджанских певиц, Дамла. Она подтвердила, что довольна уровнем своих доходов с канала, за которым следят 223 тысячи подписчиков, но не стала называть конкретную сумму.

Отметим, что многие блогеры отказывались называть даже минимальные размеры сумм, и явно не хотели раскрывать все карты. Возможно, это повод задуматься - например, налоговым органам.



А. Гасымлы