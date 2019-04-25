В связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1, который состоится 26-28 апреля, заполнено 90-95 процентов отелей Баку. Об этом сказал эксклюзивно Trend председатель Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, передает Day.Az.

Председатель Ассоциации отметил, что в связи с гонками в ряде крупных отелей, расположенных в центре столицы, приняли большее число туристов. "Плотность наблюдается и в некоторых маленьких отелях. Так, наблюдается плотность примерно в 65-75 процентов. Это - высокий показатель для сезона", - сказал Дюбенди.

По словам председателя Ассоциации, Формула-1 является очень важным мероприятием с точки зрения гостиничного дела и туризма. "Такие масштабные мероприятия как Формула-1, привлекают дополнительное число туристов в страну. Азербайджан открывается миру как новая туристическая дестинация. Благодаря мероприятию наблюдается оживление в туристической инфраструктуре страны, в том числе в отельной области, в сфере ресторанных услуг, развлечения, услуг такси, продажи сувениров и т.д.", - сказал Дюбенди.

Председатель Ассоциации отметил, что Формула-1 также важна с точки зрения пропаганды туристических возможностей Азербайджана. "Туристы приезжают до гонок, остаются после гонок и знакомятся с туристическими возможностями Азербайджана. Формула-1 - дорогой вид спорта и болельщики данного вида спорта - богаты. Мы должны представить им новые туристические продукты: речь идет о турах в регионы", - сказал Дюбенди.

Председатель Ассоциации подчеркнул, что ожидания туристической индустрии от Формулы-1 высоки. "Надеемся, что гонки также повлияют на увеличение числа туристов. Туристический сектор страны задался целью обеспечить к 2020 году прием 4,5 миллиона туристов", - сказал Дюбенди.