В Азербайджане выпустили почтовые марки по случаю “Гран-при Азербайджана” - ФОТО
25 апреля 2019 10:51 181
По случаю предстоящих 26-28 апреля международных соревнований Формула-1 в оборот выпущен почтовый блок и сувенирный лист "Гран-при Азербайджана".
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ООО "Азерпочт", почтовый блок, состоящий из марок размером 40 на 40 миллиметров, выполнен в размере 95 на 100 миллиметров, передает Day.Az.
Размер сувенирного листа, состоящего из восьми марок размером 51 на 37,5 миллиметров, составляет 132 на 180 миллиметров. Автором оригинального листа и блока марок является главный художник "Азерпочт" Вугар Эйюбов. Оба проекта реализованы печатным домом Cartor Security Printing тиражом по 10 тысяч штук.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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