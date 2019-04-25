По случаю предстоящих 26-28 апреля международных соревнований Формула-1 в оборот выпущен почтовый блок и сувенирный лист "Гран-при Азербайджана".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ООО "Азерпочт", почтовый блок, состоящий из марок размером 40 на 40 миллиметров, выполнен в размере 95 на 100 миллиметров, передает Day.Az.

Размер сувенирного листа, состоящего из восьми марок размером 51 на 37,5 миллиметров, составляет 132 на 180 миллиметров. Автором оригинального листа и блока марок является главный художник "Азерпочт" Вугар Эйюбов. Оба проекта реализованы печатным домом Cartor Security Printing тиражом по 10 тысяч штук.