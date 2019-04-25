На Абшероне будут перебои с электричеством
25 апреля 2019 11:23 154
Сегодня с 11:30 до 14:30 в 22, 23, 24, 25 и 26 кварталах г. Хырдалан Абшеронского района и на ряде территорий пос. Масазыр будут кратковременные перебои в электроснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Это связано с работами по реконструкции, проводимыми на подстанции "Алиага Вахид" мощностью 110/10kv и выходящих за пределы подстанции линиях электропередачи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:00 487
Из-за Формулы-1 отели в Баку переполнены
24 апреля 22:49 1 477
Какой будет погода в дни "Формулы-1" в Баку? - ПРОГНОЗ
24 апреля 22:10 688
Бакинская дорожная полиция перешла на усиленный режим работы
-
24 Апр. 15:20 22 893
-
24 Апр. 17:04 11 236
-
24 Апр. 16:15 9 449
-
24 Апр. 17:14 8 188
-
24 Апр. 11:57 5 726