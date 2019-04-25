Сегодня с 11:30 до 14:30 в 22, 23, 24, 25 и 26 кварталах г. Хырдалан Абшеронского района и на ряде территорий пос. Масазыр будут кратковременные перебои в электроснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Это связано с работами по реконструкции, проводимыми на подстанции "Алиага Вахид" мощностью 110/10kv и выходящих за пределы подстанции линиях электропередачи.