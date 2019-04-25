Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
25 апреля 2019 11:35 90
25 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Германия ожидает роста товарооборота с Азербайджаном; Началась выплата компенсаций по проблемным кредитам; SOFAZ запустит автоматизированную систему отчетности; В Баку пройдет Кибер-чемпионат по футболу и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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