В автобусном парке компании "General Avto Company" в Низаминском районе Баку произошел несчастный случай, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время накачки задней шины автобуса она взорвалась, в результате чего тяжело пострадал монтировщик Рагимов Сирадж Зиядхан оглу (1963).

Рагимов был доставлен в третью городскую Клиническую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника.

Пострадавший был прооперирован, но его состояние пока оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.