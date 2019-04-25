Несчастный случай в Баку, есть пострадавший
25 апреля 2019 12:35 396
В автобусном парке компании "General Avto Company" в Низаминском районе Баку произошел несчастный случай, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время накачки задней шины автобуса она взорвалась, в результате чего тяжело пострадал монтировщик Рагимов Сирадж Зиядхан оглу (1963).
Рагимов был доставлен в третью городскую Клиническую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника.
Пострадавший был прооперирован, но его состояние пока оценивается как тяжелое.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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