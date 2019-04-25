В четверг в бакинском поселке Мехеммеди состоится тестовый запуск завода по производству полиэтиленовых покрытий. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам директор завода Бахтияр Нагиев.

Директор завода отметил, что первая продукция будет поставлена на рынки в течение десяти дней.

По его словам, ежегодно планируется производить семь тысяч тонн продукции, из которых на местном рынке будет реализовываться 3,5 тысяч тонн. Оставшуюся часть планируется поставлять на зарубежные рынки, в частности Россию и страны Центральной Азии.

Нагиев отметил. Что завод был построен за счет льготных кредитов на общую сумму в 3,5 миллиона манатов, выданных Фондом развития предпринимательства.