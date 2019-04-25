В Азербайджане свадьба обернулась трагедией - ФОТО
25 апреля 2019 12:49 604
На трассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на участке дороги в городе Хырдалан.
Отмечается, что автомобиль марки "Toyota" на пешеходном переходе сбил 55-летнего Бабаева Маиса, который в нетрезвом состоянии шел со свадьбы домой.
В результате аварии М.Бабаев скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшая
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