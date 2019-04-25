На трассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на участке дороги в городе Хырдалан.

Отмечается, что автомобиль марки "Toyota" на пешеходном переходе сбил 55-летнего Бабаева Маиса, который в нетрезвом состоянии шел со свадьбы домой.

В результате аварии М.Бабаев скончался на месте происшествия.



По факту ведется расследование.