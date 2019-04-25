Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшая
25 апреля 2019 12:53 266
В Баку произошло ДТП, во время которого пострадала 52-летняя Юсифова Тарана Алигусейн гызы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
ДТП произошло на ул. Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку.
Женщина была сбита автомобилем, за рулем которого находился житель Баку Гасанов Лачын Гюльбала оглу.
Пострадавшая была госпитализирована в первый Клинический медцентр с черепно-мозговой травмой.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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