Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами морось. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку осадков преимущественно не ожидается, прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 16-21, в Баку ночью - 10-12, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 50-60, днем - 40-50 процентов.

Утром и днем в некоторых горных и предгорных районах страны ожидаются грозовые дожди. В предгорных районах возможен град, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 6-11, днем - 18-23 градуса тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.