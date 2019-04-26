Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" организовало тур по отреставрированным памятникам архитектуры на территории заповедника.

С 2010 года реставрационные работы здесь проводятся под руководством австрийской компании Atelier Erich Pummer и ее главы - известного австрийского реставратора Эрика Пуммера.

Увлекательный тур под руководством менеджера компании Atelier Erich Pummer Чингиза Нейман-заде начался с располагающегося на самой высокой точке Ичеришехер уникального архитектурного и культурного ансамбля - Дворца Ширваншахов.

Рассказывая о тонкостях реставрационного дела Нейман-заде отметил, что здесь, как и в работе врача, главное привести объект в первозданный вид, никак ему не навредив, и продемонстрировал фотографии гробницы до и после реставрационных работ.

Отметим, что австрийская компания в 2014 -2015 годах реставрировала здесь гробницу и Диван-хану, под ее руководством был изолирован купол Дворца.

"От реставрации очень многое зависит, потому что если ты применяешь неправильные методы реставрации, то только наносишь вред памятнику. Руководство "Ичеришехер" всегда с большой ответственностью подходит ко всем мероприятиям, особенно связанным с реставрацией. Именно это позволяет сохранять памятники в таком превосходном состоянии", - сообщил журналистам Чингиз Нейман-заде.

Вслед за Дворцом Ширваншахов журналисты посетили Бекскую мечеть, реставрацию которой также проводила компания Atelier Erich Pummer, имеющая 20-летний опыт реставрационных работ во многих странах мира.

"Бекская мечеть - очень оригинальное сооружение. В Азербайджане есть много мечетей, которые больше по своим размерам, но по оригинальности архитектурного решения вторую такую мечеть в стране вряд ли можно будет найти.

Ее оригинальная кладка была скрыта под слоем штукатурки. Стены и колонны были покрыты многими слоями краски. Когда мы обнаружили, что под этими слоями краски существует мармарированное покрытие, мы удалили всю краску и восстановили первозданный облик мечети. Работы здесь длились два года", - сообщил Ч. Нейман-заде.

Представитель Atelier Erich Pummer в ходе экскурсии к следующему архитектурному памятнику - самой старой действующей мечети в Азербайджане, мечети Мухаммеда - отметил, что реставрационные работы на этом объекте велись в 2010 году. Во время реставрации этого памятника была применена технология вакуумного камнеукрепления Эриха Палмера.

Интересные факты были раскрыты журналистам относительно реставрации Девичьей башни. По словам Чингиза Нейман-заде, когда компания начала реставрационные работы на этом объекте, многие говорили, что в этом нет необходимости.

"Чтобы показать необходимость в реставрации, мы подготовили документацию касательно повреждений этого памятника архитектуры. Эти снимки говорили сами за себя. Не удаляя ни одного камня и используя камни самой Девичьей башни, которые уже отпадали, мы отреставрировали памятник.

Кстати, во время реставрации мы пришли к любопытному заключению: вполне возможно, что башню строили без установки наружных строительных лесов, потому что на старом историческом растворе в некоторых местах были видны следы от мастерка, которые мог сделать или левша, или человек, который работал изнутри постройки", - сообщил наш гид.

Во время рассказа о реставрационных работах на Девичьей башне Чингиз Нейман-заде отметил, что в пустотах между камнями башни было множество гнезд стрижей, было даже ястребиное гнездо.

"Прилетая в Ичеришехер, стрижи съедают всю мошкару и комаров и тем самым спасают жителей Старого города от назойливых насекомых. Поэтому переселять их было нельзя. Но оставлять пустоты в стенах башни мы тоже не могли. Тогда было принято решение оставить те гнезда, которые возможно, а остальных птиц переселить в специальные гнезда, установленные на соседнем здании. Около 200 гнезд мы сохранили на Девичьей башне. А 510 гнезд на фронтоне здания были изготовлены в Австрии и установлены в Баку в феврале, к прилету птиц в город. Гнезда были установлены в форме 3 стрижей. Отмечу, что одна из лондонских неправительственных организаций по защите птиц была в восторге от нашего проекта, подобия которому еще не было в Европе. Таким образом, мы были первыми и сделали это благодаря руководству "Ичеришехер" и Фонду Гейдара Алиева", - рассказал Нейман-заде.

В конце тура журналистам был представлен недавно обнаруженный памятник исторического значения - средневековая подземная баня, расположенная на территории слева от Шамахинских ворот, у самых крепостных стен по соседству с комплексом Домов бакинских ханов.

Отметим, что в настоящее время восстанавливается один из двух куполов бани, который был в свое время снесен.

Подземное расположение бань типично для средневекового Баку. Такое расположение помогало поддерживать постоянный температурный режим. Купола бани располагались выше уровня земли. Через отверстия в них в помещение проходил солнечный свет.

По словам Чингиза Нейман-заде, в подземной части бани были найдены и сохранены остатки старых штукатурных растворов, которые могут дать более полное представление об историческом облике внутренних помещений бани.

"Вся работа здесь ведется вручную, без применения каких-либо электрических инструментов. Так, как бы это делали строители того времени", - сказал Ч. Нейман-заде.

Археолог Идрис Алиев, обнаруживший средневековую баню, в беседе с журналистами отметил, что в 2016 году были подведены итоги археологического исследования средневековой бани.

"О том, что здесь была древняя баня, имелась информация, однако ввиду того, что здесь располагалась военная комендатура, территория оставалась недоступной для проведения обстоятельных археологических работ. Во время раскопок здесь были найдены ценные артефакты, относящиеся к 18-му веку и более раннему периоду. Среди них шамахинские и ширванские монеты, большое количество светильников и куски тканей, которые использовались для освещения бани, а также остатки орудий, колеса от корабельных пушек, кресты. Все найденные здесь предметы дают возможность описать исторические этапы этого памятника - ханский период (17-18-й века), период российской экспансии (19-й век)", - сообщил И. Алиев.

Считается, что эта баня была построена в конце 14-го - начале 15-го веков, в наиболее благополучный период эпохи династии Ширваншахов. После того, как Бакинское ханство было присоединено к Российской империи в 1806 году, на этой территории расположился российский военный гарнизон. Купола бани были разобраны, а все подземные помещения засыпаны землей. До недавнего времени здесь располагалась военная комендатура.

Франгиз Агаларова