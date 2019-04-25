Когда этот человек начинал свою дипломатическую службу в Париже, он надеялся вести спокойную и свободную жизнь в качестве дипломата в одном из самых красивых городов мира.

Но очень скоро после его прибытия Город Любви превратился в Город Ненависти из-за вторжения нацистов. Многие коллеги нашего героя, тоже дипломаты, покинули город. Но он захотел остаться в Париже. Это было решение, которое изменило и его жизнь, и жизни тысяч спасенных им людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Jewish Journal, этим героем был Абдул-Хуссейн Сардари Каджар, дипломат азербайджанского происхождения из Ирана. Он принадлежал к знаменитой азербайджанской династии Каджар, которая правила Персией с 1789 по 1925 год. После долгой серии войн между Персией и Россией, в начале 1800-х годов историческая территория Азербайджана была разделена между этими двумя империями. Сегодня в Иране существует большая 30-миллионная азербайджанская община. Сардари Каджар был членом этой коренной азербайджанской общины Ирана.

После отъезда посла из Парижа 26-летний Сардари Каджар отвечал за иранскую миссию в качестве генерального консула. Тогда и начался ад - нацисты пришли искать в стране евреев, чтобы отправить их в лагеря смерти.

Во Франции в то время было около 150 евреев из Ирана, Афганистана и Узбекистана (в основном из города Бухары), они называли себя джугути.

В сентябре 1940 г. нацистские оккупационные силы приказали всем евреям Франции зарегистрироваться в полиции. Именно тогда Сардари Каджар понял, что он должен действовать. И действовать очень быстро. Каджар послал письмо правительству Виши, в котором утверждал, что джугути действительно были хорошо ассимилированными персами благодаря общей культуре и смешанным бракам, и не должны считаться евреями. Он писал: "Согласно исследованию, джугути Центральной Азии принадлежат к еврейской общине только из-за соблюдения ими основных обрядов иудаизма. Благодаря своей крови, своему языку и своим обычаям они считаются персами и сартами (узбеками - прим. ред.)".

Фактически Каджар утверждал, что джугути также были арийцами, а значит, в расовом отношении сродни немцам. Сардари Каджар фактически победил нацистов в их собственной игре.

После долгих убеждений Сардари Каджар, наконец, преуспел в реализации своего плана. Когда все евреи Франции были вынуждены носить желтую звезду Давида и 75.000 из них были отправлены в нацистские лагеря смерти, для иранских евреев было сделано исключение. Более того, Сардари Каджар начал выдавать новые иранские паспорта для евреев без согласия правительства, что позволило им покинуть Европу. Этот рискованный и самоотверженный акт сострадания спас около 3000 жизней, поскольку паспорта выдавались целым семьям и их друзьям.

Фариборз Мохтари, автор книги "В тени льва: иранский Шиндлер и его родина во Второй мировой войне", отметил: "Сардари начал выдавать эти паспорта иудеям, потому что это было его главной заботой. Но у еврейских иранцев были французские или неиранские партнеры; некоторые из них были женаты на неиранцах. После того, как он помог иранцам, они подошли к нему и попросили помочь его друзьям. Сардари выдал документы всем".

Жизнь Сардари Каджара после войны была отмечена множеством трагедий. Он был опустошен, когда женщина, на которой он хотел жениться, китайская оперная певица, пропала без вести во время своей поездки в Китай. Также Сардари столкнулся с большим давлением на своей родине в начале 1950-х годов за "неподчинение правительственным приказам и превышению полномочий в Париже", что в конечном итоге привело к тому, что он был вынужден покинуть дипломатическую службу и переехать в Великобританию, где и скончался в 1981 году в нищете.

Он никогда не искал признания за то, что сделал. В 2004 году Сардари Каджар был удостоен премии центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе, где проживали многие евреи, которых он спас. Многие другие еврейские организации также чтут память и признают мужество этого героического азербайджанца.

Али Ибрагимов