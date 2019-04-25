Столица Азербайджана готова принять первый в этом сезоне европейский этап чемпионата "Формулы-1".

В Баку ожидают более ста тысяч гостей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает телеканал МИР 24.

В городе царит настоящий ажиотаж, и его формула проста - это "Формула-1". Гран-при Азербайджана обещает принять рекордное количество болельщиков.

Трибуны, которые расположены в районе старта и финиша трассы, рассчитаны на 30 тысяч мест. Стоимость билета - от двухсот до шестисот долларов. Но, несмотря на высокую цену, в кассах их уже нет.

Помочь болельщикам вызвались предприимчивые жители центра города. Они сдают в аренду туристам свои балконы. Стоит место над улицей тоже недешево, зато в эту цену входят сытный обед, напитки и радушие хозяев.

"С одного человека беру 300 долларов. Мой балкон забронировали сразу трое туристов из Англии", - поделилась жительница Баку Егяна Наджафова.

Дополнительный заработок ожидается и у владельцев местных кафе. Для болельщиков они приготовили специальное предложение. Теперь гости помимо традиционных блюд могут насладиться вкусом жаркого под названием "пит-стоп" и сэндвича "Альфа Ромео". Но особой популярностью пользуется коктейль "Шумахер", ведь из Германии на сей раз пожаловали тысячи болельщиков.

"Я много лет болею за команду "Мерседес", наши болиды и пилоты лучшие. Но, конечно, "Рено" и "Феррари" просто так не сдадутся и будут летать как бешеные", - считает гость из Германии Флорель Альберт.

Именно на бакинской трассе был установлен рекорд скорости в Формуле-1. В 2016-м году тогда еще пилот "Уильямса" Валттери Боттас во время квалификации сумел разогнать свой болид до 378-ми километров в час.

Дело в том, что трасса в Баку имеет продолжительный прямой участок длиной более двух километров. В этом месте пилот может не отпускать педаль газа 24 секунды. Однако на трассе, которая проходит в черте города, есть и восемь 90-градусных поворотов, где скорости относительно невелики.

Именно эти медленные виражи приводят к высокому расходу топлива в баке болида, и в итоге за круг тратится более двух литров дорогостоящего бензина.

Интересно, что топливо команды привозят на этапы с собой. Да и вообще, багаж каждой "конюшни" составляет более 10 тонн, несмотря на то, что вес непосредственно болида - в районе пятисот килограммов. Помимо этого, команды по всему миру возят с собой огромное количество запчастей, комплектов шин и компьютерной техники.

Кстати, болельщики смогут не только отведать Шумахера в виде коктейля, но и насладиться его мастерством на трассе. В Баку, помимо Гран-При Королевских Гонок, состоятся и заезды Второй Формулы, где выступает сын легендарного Михаэля Шумахера - Мик.

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