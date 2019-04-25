Тренер сборной Бразилии Бруна Роса осталась довольна выступлением своих гимнасток на тренировках перед Кубком мира по художественной гимнастике в Баку. Об этом, как передает Day.Az, она сказала в четверг Trend.

"Подиум в Национальной арене гимнастики - великолепный, зона большая, хорошее освещение, тренироваться было удобно. Федерация гимнастики Азербайджана превосходно выполняет свою работу, для гимнастов созданы хорошие условия", - подчеркнула Роса.

Тренер из Бразилии отметила, что наблюдала выступление азербайджанских гимнасток, и ей понравилось с каким рвением они тренируются.

"Они очень усердно работают, и мне это очень нравится", - добавила Роса.

Бруна Роса рассказала, что пока у нее не было времени совершить прогулку по Баку, но, после соревнований она планирует познакомиться с достопримечательностями города.

Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля.

В Кубке мира примут участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В рамках Кубка 26 апреля состоятся квалификационные соревнования в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях пятью мячами. 27 апреля пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентами, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.