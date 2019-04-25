В Баку на некоторых улицах будут нанесены разметки.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в Государственном Агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что с целью урегулирования безопасного движения автотранспорта, 25, 26 и 27 апреля с 22:00 до 6:00 на улицах Мехди Гусейна, Теймура Эльчина, Лермонтова и Истиглалият, а также на проспекте Иншаатчылар и вокруг парка Гусейна Джавида будут нанесены горизонтальные полосы.

Водителям рекомендуется быть осторожными при движении по указанным дорогам, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.