Ведутся последние работы по подготовке болидов к участию в Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан, который стартует завтра, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Команды, которые будут участвовать в гонках, уже находятся в Баку.

Накануне Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан сегодня для обладателей четырехдневных билетов была организована прогулка по пит-лейну.

Сотни любителей автогонок, жителей столицы и гостей Баку, выйдя на пит-лейн, наблюдали за подготовкой команд к соревнованиям.

Болельщики, которые поближе ознакомились с подготовкой команд к соревнованиям, поинтересовались также с условиями, созданными в паддоке.

Отметим, что Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан пройдет 26-28 апреля в Баку.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

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Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".