В Шамахинском районе Азербайджана продолжается строительство новых домов взамен пришедших в аварийное состояние в результате землетрясения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рассказал главный архитектор Исполнительной власти Шамахинского района, заместитель председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Рустам Алиев.

По его словам, в настоящее время идет строительство 110 домов: 66 частных домов, а также четерыхэтажного здания в центре города на 44 квартиры. Начался также снос 12 аварийных домов.

По словам Алиева, в Исполнительную власть района поступило 5513 обращений в связи с повреждением домов в результате подземных толчков, на основании которых комиссия по чрезвычайным ситуация произвела осмотры: "По мнению комиссии, 270 из уже осмотренных домов находятся в крайне аварийном состоянии (разрушены), 1268 признаны пригодными к восстановлению, 2169 нуждаются в ремонте, а состояние 1806 признано удовлетворительным".

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.