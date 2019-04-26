Страшный пожар в общежитии в Сумгайыте - ПОДРОБНОСТИ
26 апреля 2019 09:15 89
В Сумгайыте в общежитии, в котором размещались вынужденные переселенцы, произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Согласно сообщению, в поселке Гаджи Зейналабдин на площади 250 м² сгорели горючие конструкции одноэтажных зданий.
Остальная часть зданий была защищена от огня. Пожар был потушен противопожарными бригадами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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