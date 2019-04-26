В Сумгайыте в общежитии, в котором размещались вынужденные переселенцы, произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, в поселке Гаджи Зейналабдин на площади 250 м² сгорели горючие конструкции одноэтажных зданий.

Остальная часть зданий была защищена от огня. Пожар был потушен противопожарными бригадами.