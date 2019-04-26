В этой части Азербайджана будут перебои с электричеством
26 апреля 2019 10:41 107
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на 110 кВ-й Хырдаланской линии электропередач, сегодня с 11:00 до 15.00 часов в некоторых жилых массивах Гарадагского района возникнут перерывы в подаче электроэнергии.
Как сообщили ONA в ОАО "Азеришыг", подача энергии будет прекращена в жилые здания поселка Мушфигабад, массива Ени Мушфиг, поселка 28 Мая, а также в дома, расположенные у дороги Мушфигабад - Сумгайыт, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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