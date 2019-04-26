В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на 110 кВ-й Хырдаланской линии электропередач, сегодня с 11:00 до 15.00 часов в некоторых жилых массивах Гарадагского района возникнут перерывы в подаче электроэнергии.

Как сообщили ONA в ОАО "Азеришыг", подача энергии будет прекращена в жилые здания поселка Мушфигабад, массива Ени Мушфиг, поселка 28 Мая, а также в дома, расположенные у дороги Мушфигабад - Сумгайыт, передает Day.Az.