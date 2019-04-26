Я влюбилась в Баку. У вас в городе, как в Монако. А какая архитектура, современные постройки очень гармонично смотрятся с древними архитектурными памятниками. Об этом сказала Day.Az болельшица из Сочи (Россия) Светлана Морозова.

Она сообщила, что уже третий день в Баку, приехала на Формулу-1, но останется в столице еще на день, чтобы лучше познакомиться с городом.

"Я много лет болею за Ferrari. Давно, когда я еще не знала что такое Формула, я увидела в Италии красный автомобиль и влюбилась, и когда у нас в Сочи появилась Формула-1, я устроилась туда волонтером и погрузившись в это стала фанаткой. Хотя до этого спорила с мужем, когда он включал Формулу по телевизору, и не хотела смотреть",- призналась Светлана.

В этом году она решила прилететь в Баку, так как ее подруга была здесь и очень хвалила гоночную трассу в столице Азербайджана.

"Здесь уникальная трасса, мы вчера вечером по ней прошли, это и смотрится потрясающе, когда в центре города", - сказала она.

Н. Гасымова